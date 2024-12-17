Медведєв пригрозив керівництву України “неминучою відплатою” через загибель генерала Кирилова

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв після загибелі генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова у Москві звинуватив Україну та пригрозив “неминучою відплатою” її керівництву.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Медведєв стверджує, що за ліквідацією генерала стоять так звані “бандерівські нацисти”. Він пригрозив, що “вищому військово-політичному керівництву” України неминуче доведеться відповісти.

“На бандерівських нацистів, включно з вищим військово-політичним керівництвом країни, що зникає, чекає неминуча відплата”, — заявив Медведєв.