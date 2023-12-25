ЗМІ: Медведчук заволодів Запорізьким залізорудним комбінатом

Захопленим Росією Запорізьким залізорудним комбінатом управляє фірма, пов’язана із кумом Володимира Путіна, колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком. Із здобутої руди виплавляють сталь для російських танків, йдеться у розслідуванні проекту Радіо Свобода та телеканалу “Сьогодні” “Система”.

Запорізький залізорудний комбінат (ЗЗРК) – одне із найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України. Захопивши комбінат у 2022 році, російська влада призначила адміністратором підприємства фірму “Індустріальні інновації”. Як з’ясували журналісти, у жовтні 2023 року 49 відсотків цієї компанії отримав юрист Олександр Баримов, який тісно пов’язаний з іншими російськими проектами Медведчука.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну комбінат постачав половину своєї продукції до Європи, а контролювали його словацька Minerfin та структури Ріната Ахметова. 2022 року захоплений російською владою комбінат перейменували з “Запорізького” на “Дніпрорудненський”.

Після захоплення Запорізький залізорудний комбінат став постачати залізну руду на заводи, що входять до “Південного гірничо-металургійного комплексу”, який є постачальником сталі для “Уралвагонзаводу” – виробника танків та бронетехніки для російської армії.

Віктор Медведчук довгий час вважався одним із найвпливовіших політиків України. Він очолював адміністрацію другого президента Леоніда Кучми, був депутатом Верховної ради чотирьох скликань, двічі був заступником її голови.

До початку повномасштабного російського вторгнення Медведчук очолював партію “Опозиційна платформа – За життя” та неодноразово зустрічався з Володимиром Путіним. 2004 року російський президент став хрещеним батьком дочки Медведчука. 2021 року українські спецслужби звинуватили Медведчука в держзраді та відправили під домашній арешт.

Після російського вторгнення Медведчук втік із-під домашнього арешту. У квітні 2022 року його знову затримали, а у вересні передали Росії, обмінявши більш ніж на 200 українських військовополонених, захисників “Азовсталі”. У січні він опублікував статтю, в якій звинуватив у війні в Україні країни Заходу. У липні Медведчук створив у Росії рух “Інша Україна”, помітної публічної діяльності він не веде.