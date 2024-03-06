Медведчук намагається повернути собі громадянство, мандат і гроші

Колишній депутат від забороненої ОПЗЖ і кум російського диктатора Володимира Путіна Віктор Медведчук, обвинувачений в Україні у державній зраді, в українських судах вимагає повернути йому громадянство й депутатський мандат, а також зняти санкції, накладені РНБО.

Про це йдеться у матеріалі Hromadske.

Медведчук зараз мешкає в Москві. У Росії він створив “політичний рух” “Другая Украина”, учасники якого повторюють або доповнюють меседжі російської пропаганди.

У публічному полі Медведчук звинувачує Україну в небажанні завершити війну — мовляв, це українська влада “нескінченну кількість разів заявляє, що ніякий мир їй не потрібен — а тільки більше зброї та грошей”.

10 січня 2023 року президент Володимир Зеленський припинив громадянство України для колишніх депутатів від забороненої “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука, а також Андрія Деркача. Це рішення ухвалили “на підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України”.

Згідно з Конституцією, у разі позбавлення громадянства припиняються і депутатські повноваження, тож наступного дня Рада позбавила усіх цих парламентарів їхніх мандатів.

Уже за місяць, 20 лютого 2023 року, Віктор Медведчук звернувся до Верховного Суду. У своєму позові він вимагає повернути йому та його колишнім колегам громадянство України. Медведчук стверджує, що указ президента про припинення його громадянства був “незаконним, безпідставним, свавільним та ухваленим із порушенням норм Конституції України”.

У березні 2023 року Верховний Суд прийняв позовну заяву та відкрив провадження у справі — засідання у ній тривають до сьогодні.

Судячи з ухвал Верховного Суду, які містяться в судовому реєстрі, спершу Медведчук позивався до президента України Володимира Зеленського, згодом третіми особами у справі залучили СБУ та Державну міграційну службу.

Уже цьогоріч, 25 січня 2024-го, СБУ клопотала про закриття провадження у справі. Там назвали позов Медведчука штучним.

Як стало відомо журналістам із власних джерел, найімовірніше, після потрапляння матеріалів на припинення громадянства Медведчука до президента СБУ апелювала саме до наявності у нього російського паспорта. Крім того, Медведчука відправили до Росії в межах обміну військовополонених, а отже, РФ визнала його статус на рівні військовополоненого.

У Службі також пояснили суду, що Медведчук не асоціює себе з Україною, перейшов на бік держави-агресора, вважав себе частиною російського народу, повторював доводи Путіна про підстави широкомасштабного вторгнення рф в Україну, вжив усіх наявних у нього політичних можливостей для підриву зусиль України зберегти свою незалежність.

В СБУ додали, що 5 вересня 2023 року вже надавали суду письмові пояснення, що мали “належні та допустимі докази”, щоб припинити громадянство Медведчука.

А втім, 25 січня 2024 року Верховний Суд відмовив Службі безпеки України в її клопотанні про закриття справи. Натомість на тому ж засіданні суд ухвалив рішення витребувати в СБУ копії матеріалів про втрату громадянства України Віктором Медведчуком.

Окрім громадянства, Медведчук намагається повернути собі депутатський мандат, а заодно позбутися економічних санкцій, введених РНБО ще у 2021 році. З позовами щодо цих питань його представники також звернулися до Верховного Суду.