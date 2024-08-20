Медпрацівника з Одещини підозрюють у співпраці з ФСБ

Правоохоронці затримали в Одеській області медпрацівника, який підозрюється у співпраці з ФСБ рф. Його обвинувачують у передачі ворогу даних про місця дислокації ЗСУ.

Про це 20 серпня повідомили в Одеській обласній прокуратурі та у Службі безпеки України.

За даними слідства, чоловік допомагав російській спецслужбі з власної ініціативи, за свої послуги він розраховував на керівну посаду в окупаційній адміністрації у випадку захоплення регіону.

“Він “здавав” агресору місця дислокації особового складу підрозділів Сил ТрО ЗСУ, ДПСУ та Морської охорони на території Ізмаїльського району. Ще одним його завданням було спостереження за динамікою заходів суден у місцевий порт та різновидами вантажів, що переміщуються ними”, — йдеться у повідомленні прокуратури.

Дані про місця перебування українських захисників, об’єктів військової інфраструктури з розташуванням будівель та географічними координатами чоловік передавав за допомогою одного з месенджерів. Як зазначили у прокуратурі, цю інформацію росіяни використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по Подунав’ю Одещини. Під час затримання у нього вилучили два мобільних телефони, який той використовував для комунікації з ФСБ, уточнили в СБУ.

У Службі безпеки додали, що затриманим виявився 39-річний фельдшер місцевої станції екстреної медичної допомоги. У поле зору РФ чоловік потрапив у квітні цього року, коли публікував антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах.

“За вказівкою окупантів їхній поплічник збирав розвідувальну інформацію у ході поїздок по прибережній території, зокрема під час викликів “швидкої”. Отримані відомості зрадник відображав на гугл-карті, а потім відправляв скриншоти своєму куратору з ФСБ”, — йдеться у повідомленні СБУ.

Медпрацівнику одного із закладів охорони здоров’я на Одещині повідомлено про підозру у державній зраді — це ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу, за що загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Він отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.