Матір Євгена Пригожина залишиться під європейськими санкціями

Загальний суд Європейського Союзу в Люксембурзі у середу, 8 березня, скасував обмеження, накладені на Віолєтту Пригожину у лютому минулого року. Суд пояснив, що стосунки Віолєтти Пригожиної з сином засновані виключно на спорідненості і не є достатніми для того, щоб вона потрапила під санкції ЄС.

Однак обмеження, введені в лютому, були продовжені в жовтні ще на півроку і останнє рішення суду їх не стосується, передає Польське Радіо. Тому, як пояснює речник очільника дипломатії ЄС, європейські санкції, накладені на матір Євгена Пригожина, залишаються в силі.

Євген Пригожин — бізнесмен і друг президента Росії, якого називають «кухарем путіна». Він фінансує найманців з «групи Вагнера», котрі воюють у різних куточках світу, а тепер і в Україні. З осені 2020 року Пригожин перебуває під санкціями за порушення ембарго на постачання зброї до Лівії. Відтоді йому заборонено в’їзд до ЄС, а його активи в Європі заблоковано. Протягом останнього року під санкції по черзі потрапляли члени «групи Вагнера».

Матір Євгена Пригожина потрапила в чорний список ЄС наприкінці лютого, відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді держави-члени стверджували, що Віолетта Пригожина, власниця компанії, що належить до групи Concord, заснованої її сином, та інших компаній, пов’язаних з ним, підтримувала діяльність, яка підривала територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.