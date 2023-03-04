“Масштаби війни неймовірні”: у НАТО назвали шокуючі втрати Росії

Командувач НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі назвав втрати Росії у війні проти України. За рік повномасштабної агресії Росія втратила понад 200 тисяч осіб.

За словами Крістофера Каволі, понад 200 000 російських солдатів і понад 1800 офіцерів були вбиті або поранені. Під час виступу в Гамбурзі він заявив, що “масштаби цієї війни неймовірні”.

За його словами, Росія вже втратила понад 2 000 танків. Він розповів, що в середньому російська армія випускає понад 23 000 артилерійських снарядів на день.

Генштаб ЗСУ інформує, що в Україні було знищено 3 409 російських танків. Дані, які наводить командувач НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі більш близькі до тих, що подає портал Oryx. За даними нідерландського сайту, Росія втратила 1790 танків.

Та слід зауважити, що Oryx враховує лише ті втрати Росії, як підтверджені на фото чи відео.