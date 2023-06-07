Кримінал

Масштаби лиха, спричиненого підривом дамби, показано на спутниковых снимках

7 Червня 2023 11:32
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Компанія Maxar Technologies показала нові супутникові знімки, на яких видно 2500 кв. км від Чорного моря до водосховища у Новій Каховці, та відповідно – масштаби руйнування через підрив дамби. Про це повідомляє The Guardian.

Дамба утримувала 18 мільярдів куб. м води у Каховському водосховищі на Дніпрі і була зруйнована в ніч на 6 червня. Наразі гребля і гідротехнічні споруди, що знаходилися на ній, повністю пішли під воду.

На знімках можна побачити численні міста і села, що зараз знаходяться майже повністю під водою, видно лише дахи. Вода затопила парки, приватні землі та ділянки. Під водою також об’єкти інфраструктури.

Аналітики Інституту вивчення війни США пояснюють, що, попри шкоду собі та своїм оборонним позиціям, російські військові були зацікавленні в затопленні нижньої течії Дніпра. В останньому зведенні ISW експерти припустили, що окупанти можуть використовувати повінь, аби розширити річку й завадити контрнаступу ЗСУ.


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