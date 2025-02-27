Кримінал

Масштабне розкрадання пального для ЗСУ: у військовій частині на Рівненщині діяла злочинна група
27 Лютого 2025 13:54
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На Рівненщині у військовій частині розкрадали пальне / Фото: ДБР
На Рівненщині у військовій частині розкрадали пальне / Фото: ДБР

ДБР викрило злочинну схему у військовій частині на Рівненщині, яка відповідала за розподіл 10% усього пального для ЗСУ. За даними слідства, військові разом із цивільними вкрали щонайменше 20 тисяч літрів дизелю на понад 1,2 млн грн.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

“Військова частина, в якій служать учасники оборудки, відповідала за розподіл приблизно 10% від потреб Збройних Сил України у паливі та мастильних матеріалах. Організатор залучив до оборудок з пальним інших військових та цивільних осіб. Вони завищували обсяги розподіленого пального та мастильних матеріалів”, – розповіли в ДБР.

Отримані таким чином надлишки зловмисники продавали через приватних підприємців.

За оперативною інформацією, злочинна організація викрала понад сотню тонн дизельного пального, яке призначалось для потреб ЗСУ. Лише за період з листопада 2024 року по січень 2025 року задокументовано близько 20 епізодів викрадення та подальшої реалізації дизельного пального в кількості близько 20 тисяч літрів ринковою вартістю 1,2 млн грн.

Затримано організатора оборудки, трьох його військових спільників та одного цивільного. Їх підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією, викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. ч. 2, 3 ст. 255 та ч. 4 ст. 410 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Слідство триває, встановлюються інші учасники злочинної організації, причетні до викрадення палива та мастильних матеріалів та інші епізоди розкрадання.

Затримання учасників схеми розкрадання пального для ЗСУ / Фото: ДБР

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