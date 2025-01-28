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Масштабна пожежа спалахнула у Харкові внаслідок удару “шахеда” (відео)
28 Січня 2025 07:22
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Ліквідація пожежі після атаки дронів на Харків 28 січня / Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі після атаки дронів на Харків 28 січня / Фото: ДСНС

У Харкові внаслідок нічної атаки дронів у Новобаварському районі сталася пожежа на цивільному підприємстві. На місці працювали понад 80 рятувальників.

Про це повідомили в ДСНС України.

“Ворог завдав удару БпЛА по території цивільного підприємства у Новобаварському районі міста. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 кв. м. Горіли виробничі приміщення”, – йдеться в повідомленні.

О 2:36 пожежу локалізували, триває ліквідація. На місці працюють понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС.

За попередніми даними, постраждали двоє людей – у 69-річної жінки та 9-річної дівчини гостра реакція на стрес.

Наслідки атаки дронів на Харків 28 січня / Фото: ДСНС

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