        Масштабна ДТП на Львівщині: зіткнулися легковики та вантажівка, серед п’яти постраждалих — пішоходи

        Галина Шподарева
        15 Серпня 2025 09:47
        У ДТП на Львівщині постраждали п'ятеро людей / Фото: Поліція Львівської області
        14 серпня, близько 23:40, у селі Лисиничі Львівського району сталося зіткнення трьох автомобілів: Renault Laguna, Volvo та Volkswagen Caddy. П’ятеро людей зазнали травм.

        Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

        За кермом автомобіля Renault Laguna перебував 36-річний жительЛьвівського району. Машина зіткнулася з вантажівкою Volvo під керуванням 34-річного жителя Закарпатської області. Після цього вантажний автомобіль за інерцією здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем Volkswagen Caddy та збив трьох пішоходів: чоловіків віком 30, 31 і 40 років — усі жителі Львівського району.

        Внаслідок ДТП пішоходи, а також водій Renault Laguna та його пасажир, 33-річний житель Львівського району, зазнали травм та були доставлені до медичних закладів.

        Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

        Наслідки ДТП на Львівщині / Фото: Поліція Львівської області

