Політика

Масові протести у Бангладеші: премʼєр-міністр Хасіна подала у відставку 
5 Серпня 2024 14:17
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Масові протести у Бангладеші / Prothom Alo

Премʼєр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна подала у відставку на тлі масових антиурядових протестів у державі.

Про це повідомляють Reuters і газета Prothom Alo.

За словами джерел, Хасіна вилетіла з Бангладеш на військовому гелікоптері разом з молодшою сестрою Шейх Рехани до Західної Бенгалії в Індії.

У матеріалах йдеться, що це може означати падіння уряду: армія Бангладеш вирішуватиме, що робити далі, імовірно – створювати тимчасовий уряд. Наразі начальник штабу армії генерал Вакер Уз Заман готує звернення до народу та веде переговори з головними політичними партіями.

За даними Reuters, станом на 5 серпня, щонайменше 91 людина загинула внаслідок антиурядових протестів у Бангладеш, зокрема, 13 поліцейських. Інформаційне агентство зауважує, що у новітній історії держави це  найбільша кількість загиблих упродовж одного дня на протестах.


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