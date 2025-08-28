        Суспільство

        Масований удар РФ по Києву пошкодив представництво ЄС та British Council

        Галина Шподарева
        28 Серпня 2025 12:02
        Пошкоджена будівля British Council у Києві / Фото: Reuters
        Під час нічної атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня було пошкоджено будівлю представництва Європейського Союзу.

        Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

        Пошкоджень також зазнала будівля British Council: установа тимчасово припинила прийом відвідувачів, але продовжує працювати з українськими партнерами дистанційно.

        За його словами, удари по дипломатичних об’єктах є прямим порушенням Віденської конвенції.

        Сибіга наголосив, що Україна очікує принципової міжнародної реакції на цей обстріл.

        У ніч проти 28 серпня Київ зазнав масованого обстрілу “шахедами”, крилатими та балістичними ракетами, серед яких були й “Кинджали”. Станом на зараз відомо про 14 загиблих та 38 постраждалих.

        Пошкоджене представництво ЄС у Києві / Фото: Андрій Сибіга

