Кримінал

Масований обстріл України: 5 загиблих, понад 120 постраждалих

2 Січня 2024 17:09
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ракетний удар

У результаті масованого удару росіян 2 січні, в Україні загинуло 5 людей, ще 127 – постраждало, у самому Києві продовжують ліквідувати пожежі.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Рятувальники повідомили, що станом на 17:00 підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати пожежі за двома адресами у Подільському районі Києва.

Також у Харкові тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій житлового будинку.

Рятувальники відзначили, що під час масованого обстрілу на місцях було задіяно понад 500 рятувальників та 111 одиниць техніки.

2 січня росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни атакували цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. В основному цілили по столиці.


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