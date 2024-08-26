Суспільство

Масована атака на Україну: постраждало 15 областей, є поранені і загиблі
26 Серпня 2024 11:17
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ракетний удар
Наслідки удару по Луцьку / ДСНС

Внаслідок ракетної атаки 26 серпня постраждали 15 областей України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

“15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, “Кинджали”. Є поранені та загиблі. Щирі співчуття рідним і близьким.

Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. “Укренерго” вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему.

Голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби “Пункти незламності”.

Шмигаль вкотре наголосив: щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети.

Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об’єктах. Український уряд розраховує на підтримку союзників.


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