Масована атака на Одесу: понад 500 будинків залишились без світла та тепла

Російські війська масовано атакували Одесу ударними безпілотниками в ніч на 19 лютого, спричинивши масштабні руйнування та відключення електроенергії.

За даними мера Геннадія Труханова, без світла та тепла залишилося понад 500 будинків, 14 шкіл, 13 дитсадків і дитяча поліклініка.

Під ударом один із найбільших районів Одеси, Київський, де проживає понад 250 тисяч людей. Фахівці оцінюють наслідки удару та працюють над відновленням електро- і теплопостачання.

Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки на місто / Фото: t.me/truonline

Наразі відомо про одного постраждалого, йому надають медичну допомогу. Тим часом влада розгортає пункти обігріву.

Через відсутність світла та тепла в Київському районі Одеси сьогодні скасували очне навчання у школах і дитсадках.