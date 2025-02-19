Кримінал

Масована атака на Одесу: понад 500 будинків залишились без світла та тепла
19 Лютого 2025 07:12
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Пошкоджений внаслідок російських ударів будинок у Одесі / Фото: t.me/truonline
Пошкоджений внаслідок російських ударів будинок у Одесі / Фото: t.me/truonline

Російські війська масовано атакували Одесу ударними безпілотниками в ніч на 19 лютого, спричинивши масштабні руйнування та відключення електроенергії.

За даними мера Геннадія Труханова, без світла та тепла залишилося понад 500 будинків, 14 шкіл, 13 дитсадків і дитяча поліклініка.

Під ударом один із найбільших районів Одеси, Київський, де проживає понад 250 тисяч людей. Фахівці оцінюють наслідки удару та працюють над відновленням електро- і теплопостачання.

Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки на місто / Фото: t.me/truonline

Наразі відомо про одного постраждалого, йому надають медичну допомогу. Тим часом влада розгортає пункти обігріву.

Через відсутність світла та тепла в Київському районі Одеси сьогодні скасували очне навчання у школах і дитсадках.


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Масована атака на Одесу: понад 500 будинків залишились без світла та тепла
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