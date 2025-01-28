Масована атака дронів на Україну: у Повітряних силах повідомили, як відпрацювала ППО

У ніч на 28 січня, починаючи з 20:00 27 січня, противник атакував Україну сотнею ударних БпЛА Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, та з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:30 підтверджено збиття 65 “шахедів” та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

28 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, два із них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі. Один безпілотник перебуває у повітрі, бойова робота триває.

Внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об’єктів, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Наслідки ворожої атаки ліквідовують у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях.