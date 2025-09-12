Масована атака дронів на Смоленськ та Ленінградську область: горіли судно та нафтобаза

У ніч з 11 на 12 вересня у кількох регіонах Росії лунали вибухи. За повідомленнями місцевої влади, російська ППО відбивала атаку дронів.

Як повідомляв губернатор Ленінградській області Олександр Дрозденко, вночі безпілотники атакували найбільший російський нафтоналивний порт “Приморськ”. На одному з суден виникла пожежа.

“Силами і засобами ППО над Ленінградською областю знищено понад 30 БпЛА. У порту Приморськ ліквідовується загоряння на одному з суден. Спрацювала система пожежогасіння. Зафіксовано падіння осколків і уламків БпЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське та Узміно, а також — поза населеними пунктами в Ломоносовському районі. Постраждалих немає. Відбиття атаки БпЛА триває”, — написав очільник регіону.

Закриті аеропорти “Пулково”, “Ярославль”, “Калуга”, “Іваново” та “Псков”.

Також повідомляється про масштабну пожежу на нафтобазі “Лукойла” під Смоленськом.