Масова бійка з ТЦК в Одесі: після заяви військкомату про законну роботу з’явилося відео подій

Днями в Одесі сталася бійка співробітників ТЦК із чоловіками на станції техобслуговування. У територіальному центрі комплектування заявили про агресивну поведінку військовозобов’язаних.

Конфлікт прокоментували в Одеському обласному ТЦК та СП.

У територіальному центрі комплектування повідомили, що поліція зупинила чоловіка та з’ясували, що він перебував у розшуку, а під час перевірки документів поводився агресивно та намагався сховатися. На машині чоловік заїхав на СТО, куди за ним вирушила і група оповіщення. Там же перевірили документи у працівників станції техобслуговування, які також, як виявилося, перебували у розшуку. За офіційною версією ТЦК, чоловіки застосовували фізичну силу і перешкоджали законній діяльності.

“Факт опору задокументовано, а особи, які брали участь у протиправних діях, встановлені. За фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України відповідні матеріали направлено до Служби безпеки України для правової оцінки дій правопорушників”, — заявили у військкоматі.

Пізніше у мережі з’явилося відео з камер спостереження на СТО. Видно, як група людей у військовій формі та в цивільному одязі самостійно підняли шлагбаум і заїхали на мікроавтобусі на територію станції.

Чоловіків, які сховалися в приміщенні СТО, силоміць витягали на вулицю, після чого сталася масова бійка.