Маск витратив на передвиборчу кампанію Трампа понад $250 мільйонів 

Ілон Маск, визнаний найбагатшою людиною світу, витратив понад 250 мільйонів доларів на підтримку Дональда Трампа у його президентській кампанії.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на документи, подані до Федеральної виборчої комісії США.

Протягом останніх трьох тижнів передвиборчої кампанії Маск перерахував три чеки по 25 мільйонів доларів своєму політичному комітету America PAC. Загалом за час президентських перегонів мільярдер передав комітету 239 мільйонів доларів.

Окрім цього, Маск витратив 40,5 мільйона доларів на організацію суперечливих розіграшів серед виборців, які підписали петицію America PAC на підтримку змін до Конституції США.

Після виборів, 12 листопада, Маск додатково вклав 4 мільйони доларів у свій політичний комітет, підтвердивши намір підтримувати діяльність America PAC.

Як зазначає NYT, після перемоги Трампа Маск став частим гостем у його приватному клубі Мар-а-Лаго у Флориді. Він активно обговорює з обраним президентом скорочення федерального уряду та бере участь у підготовці кадрових рішень адміністрації.