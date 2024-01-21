Марта Костюк піддала нищівній критиці офіційний ресурс US Open за російській прапор

Українська тенісистка Марта Костюк, яка сьогодні здолала в 1/8 фіналу Australian Open “нейтральну” росіянку, піддала нищівній критиці офіційний аккаунт відкритого чемпіонату США з тенісу US Open у мережі X за російській прапор.
January 21, 2024
“Як відомо, з початком повномасштабного вторгнення ми боролися за відсторонення російських та білоруських спортсменів. Тепер вони виступають у нейтральному статусі, без своїх
прапорів.
Ми неодноразово ставили питання, що таке статус нейтрального спортсмена, адже його фактично не існує:
- ці спортсмени неодноразово говорили, що всі знають, які країни вони представляють
- їхній уряд постійно говорить, що це їхні спортсмени і про це знає весь світ
- міжнародні змі у своїх публікаціях пишуть, що це російські та білоруські спортсмени
- багато спортсменів мають свій прапор у соціальних мережах.
І ось сьогодні, після моєї перемоги над спортсменом з країни-агресора російський прапор з’явився на офіційному ресурсі одного з найбільших тенісних турнірів у світі.
Сьогодні 697-й день повномасштабної війни, а світ спорту продовжує популяризувати країну-вбивцю та країну, яка використовує своїх спортсменів як частину своєї пропаганди.
Я закликаю представників ЗМІ, офіційних осіб та спортивну спільноту припинити використання тенісного корту для пропаганди “русского мира”.
Зазначимо, що після критики US Open змінив свій допис:
A career breakthrough for Marta Kostyuk! pic.twitter.com/0bNgYAJq4c— US Open Tennis (@usopen) January 21, 2024