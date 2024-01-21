Марта Костюк піддала нищівній критиці офіційний ресурс US Open за російській прапор

Українська тенісистка Марта Костюк, яка сьогодні здолала в 1/8 фіналу Australian Open “нейтральну” росіянку, піддала нищівній критиці офіційний аккаунт відкритого чемпіонату США з тенісу US Open у мережі X за російській прапор.

“Як відомо, з початком повномасштабного вторгнення ми боролися за відсторонення російських та білоруських спортсменів. Тепер вони виступають у нейтральному статусі, без своїх

прапорів.

Ми неодноразово ставили питання, що таке статус нейтрального спортсмена, адже його фактично не існує:

ці спортсмени неодноразово говорили, що всі знають, які країни вони представляють

їхній уряд постійно говорить, що це їхні спортсмени і про це знає весь світ

міжнародні змі у своїх публікаціях пишуть, що це російські та білоруські спортсмени

багато спортсменів мають свій прапор у соціальних мережах.

І ось сьогодні, після моєї перемоги над спортсменом з країни-агресора російський прапор з’явився на офіційному ресурсі одного з найбільших тенісних турнірів у світі.

Сьогодні 697-й день повномасштабної війни, а світ спорту продовжує популяризувати країну-вбивцю та країну, яка використовує своїх спортсменів як частину своєї пропаганди.

Я закликаю представників ЗМІ, офіційних осіб та спортивну спільноту припинити використання тенісного корту для пропаганди “русского мира”.

Зазначимо, що після критики US Open змінив свій допис: