Маріуполь заливає вода з каналізації: вже буденна справа

У тимчасово окупованому Маріуполі б’ють водограї каналізаційної води.

Про це повідомляє канал Маріупольської міської ради.

“Комунальний колапс у Маріуполі продовжується. Прориви та течії каналізаційних труб вже стали буденною справою”, – повідомляє джерело.

Так, на вулиці Покришкіна стався черговий прорив труби. З неї утворився справжній водограй, вся вода тече по вулиці.

До слова, у Маріуполі й досі великі проблеми із водопостачанням та його якістю.

“Спеціалісти місцевого водоканалу не спішать на місце аварії, бо роботу погано оплачують та з затримками. Тож жителі змушені знімати відео та викладати в місцеві пабліки, щоб хоч якось привернути увагу до проблеми. Життя у “російському мирі” у всій його примарній красі”, – йдеться у повідомленні.