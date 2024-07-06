Марін Ле Пен планує заборонити Україні бити французькою зброєю по Росії

Лідер “Національного об’єднання” Марін Ле Пен заявила CNN, що якщо її партія переможе у другому турі парламентських виборів і сформує уряд, українським військам заборонять використовувати далекобійну французьку зброю для ударів по території Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше дав згоду на таке застосування зброї, наданої Україні в рамках військової допомоги. Використовувати далекобійну зброю для ударів по російській території українським військам дозволили й інші західні союзники.

Також, заявила Ле Пен в інтерв’ю CNN, якщо уряд очолить представник “Національного об’єднання”, то не йтиметься і про відправку французьких військових в Україну.

Раніше Макрон кілька разів допускав можливість відправки військовослужбовців країн НАТО в Україну. Він, зокрема, говорив, що не відкидає такої ймовірності в майбутньому – але водночас наголошував, що “не відкидати чогось – не означає робити це”.

“Якщо Еммануель Макрон хоче відправити війська в Україну, а прем’єр-міністр проти цього, то ніяких військ в Україну не відправлять”, – сказала Ле Пен, підкресливши, що “останнє слово залишається за прем’єр-міністром”.

Ле Пен обґрунтувала таку свою позицію щодо військової допомоги Україні тим, що Франція, на її думку, не повинна ставати безпосереднім учасником військового конфлікту.

Нагадаємо, “Національне об’єднання” Марін Ле Пен посіло перше місце в першому турі парламентських виборів у Франції, що відбулися наприкінці червня. У першому турі було обрано 76 депутатів. За результатами другого туру, який відбудеться 7 липня, стане відомо, хто займе ще 501 місце в парламенті. Дані опитувань, проведених перед голосуванням, дають змогу прогнозувати перемогу “Національного об’єднання” і в другому турі.

Передбачається, що у “Національного об’єднання” не буде абсолютної більшості в парламенті, але партії, ймовірно, буде запропоновано сформувати й очолити уряд.