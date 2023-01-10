Політика

Маляр розповіла про ситуацію в Соледарі

10 Січня 2023 20:40
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бахмут

Триває оборона Соледару, ідуть важкі бої за утримання міста. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

“Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати. Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника”, – написала вона в Telegram.

У британській розвідці зазначають, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в місті Соледар і, ймовірно, «контролюють його більшу частину». За даними розвідки, частина боїв точиться за доступ до неробочих соляних шахт, які простягаються на довжину 200 кілометрів під землею в цьому регіоні – обидві сторони побоюються проникнення противника за їхню лінію фронту за допомогою цих шахт.


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