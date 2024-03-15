Політика

Макрон зустрівся з Шольцем

15 Березня 2024 13:33
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шольц, макрон
Еманнуель Макрон та Олаф Шольц / Getty Images

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон прибув у відомство канцлера ФРН для зустрічі з Олафом Шольцом. 

Про це повідомляє Укрінформ.

За дві години очікується прибуття прем’єр-міністра Республіки Польща Дональда Туска.

Два прем’єри і президент проведуть зустріч у форматі Веймарського трикутника. Головною темою обговорення, як повідомили у відомстві німецького канцлера, є підтримка України.

Зустріч відбувається на тлі розбіжностей між Шольцом і Макроном, що посилилися після зустрічі в Парижі 26 лютого. Тоді французький президент не виключив відправку військ країн-партнерів в Україну. Канцлер категорично не погодився з цим.

«Позиція канцлера щодо відправлення наземних військ в Україну не змінилась», – заявив у п’ятницю на брифінгу речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

Він запевнив, що відносини між Берліном і Парижем є добрими, і це нормально, коли між партнерами є певні розбіжності у поглядах.

«Йдеться про те, як ми найкраще можемо підтримати Україну», – сказав речник. Він додав, що в наданні допомоги уряд ФРН виходить з того, що вона має бути тісно узгоджена, насамперед зі США, та бути такою, яка не зробить країни НАТО стороною війни.

Зустріч розрахована приблизно на дві години, після чого лідери зроблять заяви для преси.


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