Політика

Макрон заявив, що в Ізраїлі загинули вже 13 французів 

13 Жовтня 2023 12:09
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ізраїль, макрон, загиблі

Щонайменше 13 громадян Франції загинули в Ізраїлі внаслідок атак руху ХАМАС, ще 17 вважаються зниклими безвісти.

Про це заявив президент Французької Республіки Еммануель Макрон у зверненні до нації.

Він закликав французів залишатися “єдиними, щоб нести послання миру і безпеки для Близького Сходу”.

“Ізраїль має право захищати себе, знищуючи терористичні угруповання, в тому числі ХАМАС, шляхом цілеспрямованих дій, захищаючи при цьому цивільне населення”, – заявив президент Франції.

Він вважає, що “ті, хто плутає палестинську справу з виправданням тероризму, роблять моральну, політичну і стратегічну помилку”. Франція також “поділяє скорботу” Ізраїлю після нападу, здійсненого ісламістським рухом, додав Макрон.

Тим часом напередодні увечері у кількох французьких містах, попри урядову заборону, пройшли пропалестинські мітинги.

У Парижі на Площі Республіки на підтримку палестинців, за даними поліцейської префектури, зібрались близько 3000 людей. Через годину демонстрантів розігнали водометами та сльозогінним газом. За даними правоохоронців, загалом було накладено 24 штрафи та застосовано 10 арештів.


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