Макрон заявив, що Росія не зупиниться на Україні

Президент Франції заявив, що визнання російськими чиновниками війни проти України війною повинно заставити європейців усвідомити реальність.

Про це він заявив на пресконференції після засідання Європейської ради в Брюсселі.

Коментуючи слова речника Кремля Дмитра Пєскова, який уперше визнав, що Росія перебуває “у стані війни”, а не проводить “спецоперацію” в Україні, Макрон сказав: “Я не чекав російських заяв, щоб кваліфікувати це саме так, тому що це і є реальність”.

За його словами, це показує “діалектичну зміну у наступний день після виборів”.

“Це також говорить про те, що ми всі маємо усвідомлювати вибір, який зараз робимо. Той, хто думає, що Росія зупиниться … на Україні, помиляється”, – зауважив президент Франції.

Він також прокоментував слова віцеспікера Держдуми РФ Петра Толстого, який в інтерв’ю французьким телеканалам заявив, що йому “начхати на Макрона” і що росіяни “вб’ють усіх французьких солдатів, щойно ті дістануться України”. “Я хотів би висловити здивування знервованістю російських чиновників. Це багато говорить про загальний стан справ у керівництва цієї країни”, – сказав французький лідер.