Суспільство

Макрон заявив, що Росія не зупиниться на Україні

22 Березня 2024 20:49
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Еммануель Макрон / Getty Images

Президент Франції заявив, що визнання російськими чиновниками війни проти України війною повинно заставити європейців усвідомити реальність. 

Про це він заявив на пресконференції після засідання Європейської ради в Брюсселі.

Коментуючи слова речника Кремля Дмитра Пєскова, який уперше визнав, що Росія перебуває “у стані війни”, а не проводить “спецоперацію” в Україні, Макрон сказав: “Я не чекав російських заяв, щоб кваліфікувати це саме так, тому що це і є реальність”.

За його словами, це показує “діалектичну зміну у наступний день після виборів”.

“Це також говорить про те, що ми всі маємо усвідомлювати вибір, який зараз робимо. Той, хто думає, що Росія зупиниться … на Україні, помиляється”, – зауважив президент Франції.

Він також прокоментував слова віцеспікера Держдуми РФ Петра Толстого, який в інтерв’ю французьким телеканалам заявив, що йому “начхати на Макрона” і що росіяни “вб’ють усіх французьких солдатів, щойно ті дістануться України”. “Я хотів би висловити здивування знервованістю російських чиновників. Це багато говорить про загальний стан справ у керівництва цієї країни”, – сказав французький лідер.


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