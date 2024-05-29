Макрон закликає дозволити Україні атакувати військові об’єкти на території РФ

На спільній з німецьким канцлером Олафом Шольцом пресконференції у Німеччині Президент Франції Емманюель Макрон підтримав пропозицію дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по військових об’єктах на території РФ.

“Ми вважаємо, що ми повинні дозволити їм нейтралізувати військові об’єкти, звідки нападають на Україну, але ми не можемо допустити, щоб це зачепило інші цивільні об’єкти або інші військові цілі”, — сказав Макрон.

За словами французького президента, унеможливлювати українські удари по об’єктах у Росії, з яких обстрілюється Україна, означало б говорити українцям: “Ми даємо вам зброю, але ви не можете захищати себе”.

“Коли у Росії визначено місця, з яких нападають на Україну, я думаю, ми можемо це допустити, якщо хочемо досягти нашої мети”, — заявив Макрон.

На його думку, можливість дозволу Україні зробити це не означає ескалацію конфлікту.

“Насправді ми не провокуємо ескалацію”, — сказав глава французької держави, аргументуючи свою позицію тим, що у такий спосіб Україна могла б краще захищати свою територію.