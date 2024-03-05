Політика

Макрон закликав союзників України проявити мужність

5 Березня 2024 15:45
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україна, макрон
Еманнуель Макрон / Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон закликав союзників України проявити мужність перед історичним для Європи викликом.

Про це він заявив, виступаючи перед французькою громадою Чехії.

«Ми у Європі, без сумніву, наближаємося до того часу, коли не можна бути боягузами… Вірю, що обидві наші країни усвідомлюють, що відбувається в Європі. Що війна повернулася на нашу землю, що з боку сил, які стали нестримними, щодня зростає загроза нападу», – сказав Макрон.

За його словами, «бажання однієї частини Європи не бачити труднощів іншої означає в певному сенсі віддати частину Європи на поталу тоталітаризму». Він закликав не допустити, щоб Європа була «розколота боягузтвом».

На переконання Макрона, Чехія і Франція мають однакові погляди у цей важливий для континенту час.

Французький лідер сьогодні перебуває з державним візитом у Празі, де, як очікується, заявить про підтримку чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України та обговорить з чеським колегою Петром Павелом розмір внеску Франції.


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