Політика

Макрон вибачився за недооцінку російської загрози

31 Травня 2023 19:33
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макрон

Президент Франції Еммануель Макрон вибачився перед східноєвропейськими країнами, заявивши сьогодні, що Франція мала приділяти їм більше уваги, коли вони попереджали про агресивність Росії ще до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Виступаючи на форумі GLOBSEC, що проходить у Братиславі, президент Франції підкреслив неприпустимість поділу на «стару» і «нову» Європу, маючи на увазі розбіжності між східними і західними членами ЄС, що зберігаються, з проблем, пов’язаних з Росією.

«Дехто каже, що, промовчавши, ми упустили можливість. Я думаю, що ми також втратили можливість вислухати вас. Тепер це вже в минулому», – сказав Макрон під оплески аудиторії.

Висловлювання Макрона містило натяк на слова колишнього президента Франції Жака Ширака, який заявив у 2003 році, що країни Східної Європи, які стали на бік США та Великобританії у питанні про вторгнення до Іраку (нагадаємо, що проти цього рішення виступили Франція та Німеччина), втратили «хорошу можливість промовчати».

Це висловлювання викликало шок у країнах Східної Європи та у ряді випадків сприяло виникненню недовіри між старими та новими членами ЄС.


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