Макрон вибачився за недооцінку російської загрози

Президент Франції Еммануель Макрон вибачився перед східноєвропейськими країнами, заявивши сьогодні, що Франція мала приділяти їм більше уваги, коли вони попереджали про агресивність Росії ще до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Виступаючи на форумі GLOBSEC, що проходить у Братиславі, президент Франції підкреслив неприпустимість поділу на «стару» і «нову» Європу, маючи на увазі розбіжності між східними і західними членами ЄС, що зберігаються, з проблем, пов’язаних з Росією.

«Дехто каже, що, промовчавши, ми упустили можливість. Я думаю, що ми також втратили можливість вислухати вас. Тепер це вже в минулому», – сказав Макрон під оплески аудиторії.

🔴 "What is at stake today is not only a European affair, but a threat to global security and peace," says #Macron at the #GLOBSEC forum about the #warinUkraine.



The French President argues there was a lack of European security consistency in the years leading up to the war 👇 pic.twitter.com/SnukjQAVtG