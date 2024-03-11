Політика

Макрон втретє відклав свій візит до України – Reuters

11 Березня 2024 12:37
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макрон, україна
Еммануель Макрон / Getty Images

Президент Франції втретє з лютого відклав візит до України. У неділю, 10 березня, у президента повідомили, що його поїздка до України має відбутися найближчими тижнями.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що Макрон планував відвідати Україну у лютому, щоб підписати двосторонню угоду про безпеку з президентом Володимиром Зеленським. Візит відклали, коли Зеленський приїхав до Парижа, щоб укласти угоду.

Як зазначають дипломати, друга зустріч була запланована на початок березня, але й вона була перенесена на кінець тижня.

Згодом у неділю після телефонної розмови двох лідерів у французькому представництві заявили, що “обидва глави держав домовилися залишатися в тісному контакті, зокрема, щодо візиту президента в Україну, який має відбутися найближчими тижнями”.

“Відтермінування відбулося через кілька днів після того, як російська ракета не долетіла до президента України і прем’єр-міністра Греції на сотні метрів, врізавшись в портову інфраструктуру в чорноморському місті Одеса. Макрон також мав відвідати Одесу”, — пише Reuters.

За даними агентства, два дипломатичних джерела повідомили, що французьке головування розглядає питання розширення поїздки в Україну, включивши до неї інших глав західних держав, щоб вони приєдналися до Макрона, а не обмежитися простою двосторонньою поїздкою — як спробу продемонструвати єдність серед союзників і солідарність з Україною.


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