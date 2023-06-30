Суспільство

Макрон скликав кризову нараду через заворушення у Франції

30 Червня 2023 10:26
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франція, макрон, вбивство

Президент Франціі скликав уряд вдруге за два дні для кризового засідання після наймасовіших заворушень цієї ночі на знак протесту проти смерті підлітка, якого під час дорожньої перевірки застелила поліція.

Про це повідомляє BFM-TV.

Макрон зустрінеться зі своїм кабінетом о 13:00 за місцевим часом у Парижі, ймовірно, перервавши свою присутність на саміті Європейського Союзу в Брюсселі, повідомили в його офісі. 

Президент поки що виключив можливість оголошення надзвичайного стану в країні.

Щонайменше 667 осіб було заарештовано по всій Франції протягом ночі, повідомив у п’ятницю міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен у Twitter.

У кількох містах відбулися зіткнення з поліцією, були підпалені магазини і банки, перевернуті автобуси.


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