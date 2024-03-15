Політика

Макрон, Шольц і Туск на зустрічі в Берліні погодили низку рішень щодо допомоги Україні

15 Березня 2024 19:37
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допомога, Євросоюз
Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск / Фото: AP

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі у форматі Веймарського трикутника з французьким президентом Еммануелем Макроном та прем’єром Польщі Дональдом Туском, що пройшла 15 березня в Берліні, заявив про посилену підтримку для України.

Про це повідомляє gazeta.ua.

За словами Шольца, союзники мають намір постачати більше зброї для України з усього світового ринку, нарощувати виробництво військової техніки, співпрацюючи з партнерами всередині України, поставити більше артилерії в рамках угоди з НАТО, також збільшити прихильність у межах ЄС.

Німецький канцлер зауважив, що російський диктатор Володимир Путін повинен знати, що підтримка України в Європі не зменшиться, і вони будуть використовувати заморожені російські активи для фінансової підтримки України.

“У Брюсселі ми вже схвалили деякі рішення. Зокрема поповнити Фонд миру на ще €5 млрд для допомоги Україні цього року. І запланували розширити тренувальну місію. Ми використаємо надприбуток від заморожених активів РФ у Європі для того, щоби фінансово підтримати закупівлю снарядів для України”, – зазначив канцлер.

Політик додав, що 18 березня союзники проведуть переговори у форматі “Рамштайн”, аби обговорити реалізацію відповідного кроку.


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