Макрон розраховує на те, що мадридський “Реал” дозволить Мбаппе зіграти на Олімпіаді

Президент Франції Еммануель Макрон у суботу висловив сподівання, що зоряний футболіст Кіліан Мбаппе буде звільнений своїм імовірним майбутнім клубом “Реал Мадрид”, щоб узяти участь в Олімпійських іграх у Парижі за збірну Франції. Про це повідомляє AFP News.

“Я розраховую на те, що “Реал Мадрид” звільнить Кіліана для участі в Олімпійських іграх, щоб він зміг приїхати і зіграти з французькою командою”, – сказав Макрон у відеоролику, опублікованому на X.

У п’ятницю Мбаппе підтвердив, що покине французький клуб “Парі Сен-Жермен” наприкінці сезону, і очікується, що його наступним місцем призначення стане мадридський “Реал”.

Мадридський “Реал” уже заявив, що не зніматиме з гравців зобов’язань перед клубом на користь їхньої участі в Олімпійських іграх, які не належать до числа міжнародних турнірів, які призначає ФІФА, для участі в яких клуби повинні звільняти своїх гравців.

25-річний нападник, переможець Кубка світу і капітан збірної Франції, минулого тижня сам сказав, що “мало думає” про Ігри.

Мбаппе очолить збірну Франції на Євро-2024, який пройде з 14 червня по 14 липня в Німеччині.

Олімпійські змагання з футболу розпочнуться 24 липня і триватимуть до 9 серпня. Франція потрапить до групи разом зі США, Новою Зеландією та ще однією командою, яку поки не визначено.