Макрон приїде до України наступного місяця

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував свій візит до України наступного місяця та пообіцяв передати ЗСУ десятки далекобійних ракет SCALP.

Про це з посиланням на заяву Макрона повідомляє Reuters.

“Макрон сказав, що близько 40 ракет SCALP дальнього радіуса дії та кількасот бомб будуть доставлені до України протягом найближчих тижнів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулого року Франція уже передала Україні пів сотні ракет SCALP дальністю польоту до 250 км.

Макрон також заявив про намір особисто відвідати Україну наступного місяця й підписати двосторонню оборонну угоду. “Я в лютому приїду до України та фіналізую ці тексти”, – сказав французький лідер.

За його словами, Франція “передасть Україні значно більше обладнання та допоможе із тим, що потрібно для захисту неба”.

Макрон додав, що ЄС уже найближчим часом збільшить підтримку України, яка протистоїть російській агресії, адже перемога РФ украй негативно позначиться на безпеці Європи.