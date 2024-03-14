Макрон припускав відправку військ до Одеси, – Le Monde

Президент Франції Емануель Макрон у закритому колі обговорював відправку військових до Одеси.

Про це повідомляє Le Monde.

За даними видання, 21 лютого цього року Макрон заявив, що через напружену ситуацію в війні Росії проти України Франції доведеться відправити військових до України.

“У будь-якому випадку, в найближчому році мені доведеться відправити частину своїх людей в Одесу”, – сказав глава Франції.

Вже 26 лютого Макрон відповів на запитання з приймальні на Єлисейських полях про можливість введення західних військ в Україну.

“Нічого не можна виключати як само собою зрозуміле”, – відповів президент.