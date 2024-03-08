Політика

Макрон пояснив, за яких умов Франція може відправити війська в Україну

8 Березня 2024 10:49
читать на русском →
війна, макрон
Французький президент Еммануель Макрон / Фото: MAXPPP

Французький президент Еммануель Макрон допустив можливість відправлення військ в Україну, якщо станеться прорив фронту в бік Києва або Одеси.

Такий гіпотетичний перебіг подій очільник французької держави окреслив на зустрічі з главами політсил 7 березня, повідомив виданню L’Independant лідер комуністичної партії Франції Фаб’єн Руссель.

“Макрон згадав сценарій, який може ініціювати інтервенцію: просування фронту в бік Києва або у бік Одеси”, — зазначив парламентар.

Окрім цього, Руссель додав, що під час зібрання французький президент використовував карти, аби проілюструвати свої тези.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Березня 2024 12:20

Який мобілізаційний резерв має Україна (дослідження)
8 Березня 2024 10:59

Чисельність жінок у ЗСУ збільшується
8 Березня 2024 10:49

Макрон пояснив, за яких умов Франція може відправити війська в Україну
8 Березня 2024 09:25

Спецпредставник Китаю побував в Україні: йому показали уламки збитих ракет із КНДР
8 Березня 2024 08:09

Внаслідок нічного обстрілу Чугуєва постраждала трирічна дитина
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
усі думки