Макрон пояснив, за яких умов Франція може відправити війська в Україну

Французький президент Еммануель Макрон допустив можливість відправлення військ в Україну, якщо станеться прорив фронту в бік Києва або Одеси.

Такий гіпотетичний перебіг подій очільник французької держави окреслив на зустрічі з главами політсил 7 березня, повідомив виданню L’Independant лідер комуністичної партії Франції Фаб’єн Руссель.

“Макрон згадав сценарій, який може ініціювати інтервенцію: просування фронту в бік Києва або у бік Одеси”, — зазначив парламентар.

Окрім цього, Руссель додав, що під час зібрання французький президент використовував карти, аби проілюструвати свої тези.