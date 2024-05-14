Макрон пообіцяв Зеленському більше зброї в найближчі дні та тижні

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв своєму колезі Володимиру Зеленському більше зброї вже найближчими днями.

Про це повідомляє Єлисейський палац за результатами телефонної розмови лідерів.

Президенти обговорили ситуацію на фронті та потреби України, а сам Макрон засудив російські удари по енергетичній інфраструктурі країни.

Президент Франції підтвердив рішучість країни надати всю необхідну підтримку в довгостроковій перспективі.

Також він описав Зеленському деталі майбутніх поставок озброєнь для ЗСУ, які заплановані на найближчі дні та тижні.