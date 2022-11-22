Макрон після розмови з Зеленським зробив заяву щодо ЗАЕС

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність забезпечити безпеку на Запорізькій АЕС, яка минулими вихідними зазнала нових обстрілів.

“Після нових обстрілів на Запорізькій атомній електростанції я повторюю: необхідно зробити все, щоб забезпечити безпеку та збереження станції. Ми обговорювали це сьогодні з президентом Зеленським. Ми продовжуватимемо наші зусилля”, – написав Макрон у Twitter.

Après de nouveaux tirs contre la centrale nucléaire de Zaporijia, je le redis : tout doit être fait pour préserver la sécurité et la sûreté des centrales. Nous en avons parlé aujourd'hui avec le Président Zelensky. Nous poursuivrons nos efforts. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 21, 2022

Український президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував Макрону за підтримку та знову закликав до демілітаризації Запорізької АЕС.

“Працюємо для того, щоб забезпечити виконання припису МАГАТЕ про припинення будь-якої ворожої активності проти українських атомних об’єктів. І для цього надзвичайно важливою є демілітаризація Запорізької АЕС. Росія має забрати звідти всіх своїх бойовиків і припинити обстріл станції”, – сказав він.