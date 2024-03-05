Макрон назвав Європу боягузами: Німеччина відреагувала

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що заклик президента Франції Емманюеля Макрона до союзників “не бути боягузами” проблеми з військовою підтримкою України не вирішить.

Про це Пісторіус заявив 5 березня під час візиту до Швеції, повідомляє AFP.

На думку голови німецького Міноборони, дискусії про західні війська в Україні чи про те, “що у нас більше сміливості чи менше сміливості”, не потрібні.

“Це те, що насправді не допомагає вирішити проблеми, які ми маємо, коли йдеться про допомогу Україні”, – додав Пісторіус.