Політика

Макрон назвав Європу боягузами: Німеччина відреагувала

5 Березня 2024 20:48
читать на русском →
макрон, німеччина, франція
Борис Пісторіус / Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що заклик президента Франції Емманюеля Макрона до союзників “не бути боягузами” проблеми з військовою підтримкою України не вирішить.

Про це Пісторіус заявив 5 березня під час візиту до Швеції, повідомляє AFP.

На думку голови німецького Міноборони, дискусії про західні війська в Україні чи про те, “що у нас більше сміливості чи менше сміливості”, не потрібні.

“Це те, що насправді не допомагає вирішити проблеми, які ми маємо, коли йдеться про допомогу Україні”, – додав Пісторіус.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Березня 2024 21:43

Вірменія хоче подати заявку на вступ до ЄС
5 Березня 2024 20:15

Російська пропаганда запустила фейк, нібито з Харкова евакуюють держустанови
5 Березня 2024 19:56

Зеленський: новий крок МКС – ордери на арешт іще двох представників російського керівництва
5 Березня 2024 18:33

Ратифікація вступу Швеції в НАТО завершена
5 Березня 2024 16:15

Міністр оборони Британії заявив, що Іран постачав РФ балістичні ракети
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
усі думки