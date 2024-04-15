Суспільство

Макрон має намір ініціювати “олімпійське перемир’я” у війнах

15 Квітня 2024 14:25
читать на русском →
олімпіада
Олімпійські кільця в Парижі, місті-організаторі Олімпіади 2024 / Фото AP

Президент Франції Еммануель Макрон має намір ініціювати припинення вогню на час проведення Олімпійських ігор в основних світових конфліктах, зокрема у війні в Україні, і розраховує на допомогу лідера Китаю в цьому питанні, передає BFMTV.

“Ми хочемо працювати над олімпійським перемир’ям, і я думаю, що це можливість, за допомогою якої я намагатимуся залучити багатьох наших партнерів”, – цитує BFMTV Макрона.

Макрон зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для “олімпійського перемир’я”, уточнивши, що має на увазі і війну Росії проти України, і війну між Ізраїлем і ХАМАСом, і війну в Судані.

Також президент Франції повідомив, що попросить допомоги у президента Китаю Сі Цзіньпіна, який за кілька тижнів відвідає Париж. Макрон, зокрема, нагадав, що перед його китайським колегою стояло таке саме завдання 2022 року під час Зимових Олімпійських ігор.

Також президент розповів, що Франція впевнена в успішній церемонії відкриття Олімпіади на річці Сена в липні, але вони мають запасні варіанти на випадок, якщо цього потребуватиме безпекова ситуація.

Макрон також наголосив, що Олімпійські ігри 2024 року мають стати “моментом дипломатичного миру”.

XXXIII літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня до 11 серпня.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Квітня 2024 15:38

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 з сучасним озброєнням
15 Квітня 2024 15:51

Росіяни вдарили авіабомбами по Харківщині, є загиблі
15 Квітня 2024 14:00

WP: Атаки України на російські НПЗ поглиблюють напруженість у відносинах зі США
15 Квітня 2024 12:57

Шмигаль відмовився перекинути кошти з телемарафонів на допомогу ЗСУ
15 Квітня 2024 12:37

Чоловік, який дав відсіч нападнику в ТЦ у Сіднеї, виявився українцем
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
усі думки