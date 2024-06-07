Політика

Макрон і Зеленський підписали угоди щодо фінансування відбудови української інфраструктури
7 Червня 2024 21:54
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зеленський, макрон
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон / Фото: ОП

Президенти України Володимир Зеленський підписав зі своїм колегою Еммануелем Макроном угоди про фінансування відбудови критичної інфраструктури України.

Про це Макрон повідомив під час спільної пресконференції з Зеленським.

“Підписана угода про фонд €200 млн, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови. Також ми вирішили, що €60 млн з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам”, – заявив Макрон.

60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам.


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