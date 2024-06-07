Макрон і Зеленський підписали угоди щодо фінансування відбудови української інфраструктури

Президенти України Володимир Зеленський підписав зі своїм колегою Еммануелем Макроном угоди про фінансування відбудови критичної інфраструктури України.

Про це Макрон повідомив під час спільної пресконференції з Зеленським.

“Підписана угода про фонд €200 млн, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови. Також ми вирішили, що €60 млн з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам”, – заявив Макрон.

60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам.