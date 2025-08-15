Макрон і Зеленський домовилися про зустріч після саміту на Алясці, — BMFTV

Президент Франції Емманюель Макрон та президент України Володимир Зеленський домовилися провести зустріч після саміту Росії та США, який відбудеться 15 липня на Алясці.

Про це повідомляє BMFTV з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

У французькій адміністрації зазначили, що перед запланованими переговорами президента США Дональда Трампа з главою РФ Володимиром Путіним лідери Франції та України провели нову телефонну розмову.”Діалог між ними є тісним і постійним”, — підкреслили в Єлисейському палаці.

За словами джерел, Макрон і Зеленський погодилися зустрітися “у зручний час, після Аляски”, однак дату та місце не уточнили.

Напередодні Зеленський 13 липня відвідав Німеччину, а 14 липня — Велику Британію.