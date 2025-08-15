        Політика

        Макрон і Зеленський домовилися про зустріч після саміту на Алясці, — BMFTV

        Федір Олексієв
        15 Серпня 2025 15:09
        Емманюель Макрон під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі / Фото: Офіс президента
        Емманюель Макрон під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі / Фото: Офіс президента

        Президент Франції Емманюель Макрон та президент України Володимир Зеленський домовилися провести зустріч після саміту Росії та США, який відбудеться 15 липня на Алясці.

        Про це повідомляє BMFTV з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

        У французькій адміністрації зазначили, що перед запланованими переговорами президента США Дональда Трампа з главою РФ Володимиром Путіним лідери Франції та України провели нову телефонну розмову.”Діалог між ними є тісним і постійним”, — підкреслили в Єлисейському палаці.

        За словами джерел, Макрон і Зеленський погодилися зустрітися “у зручний час, після Аляски”, однак дату та місце не уточнили.

        Напередодні Зеленський 13 липня відвідав Німеччину, а 14 липня — Велику Британію.


