Майже зрівнялася кількість атак на Покровському та Лиманському напрямках: де намагається просунутися ворог

Розпочалася 1112 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. З 10 по 11 березня на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найбільша активність загарбників спостерігається на Лиманському напрямку, де ЗСУ зупинили 22 штурми, та на Покровському, де Сили оборони відбили 21 атаку окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 113 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 168 КАБів. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 186 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2930 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів:

Мала Вовча Харківської області;

Леонтовичі, Сухий Яр, Воскресенка, Шевченко Донецької області;

Новогеоргіївка Запорізької області;

Новодарівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка Запорізької області;

Львове Херсонської області.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Харківському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нове, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Ямполівка, Новолюбівка та Торське.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Федорівки та Верхньокам’янського.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Курдюмівка, Кримське, Дружба, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 21 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Валентинівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Котлярівка, Олексіївка та Андріївка.

Новопавлівський, Гуляйпільський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Бурлацьке та в напрямку Веселого.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили сім атак в районах Новосілки та Привільного.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили шість ворожих штурмів в напрямках Новоданилівки, П’ятихаток, Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безуспішну спробу атаки позицій українських захисників.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 11 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 41 авіаційного удару із застосуванням 61 керованої бомби, а також здійснив 272 артилерійських обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.