Майже сотня українців перебуває у буферній зоні на КПП “Даріалі” після депортації з РФ, — МЗС

На грузинському пункті пропуску “Даріалі”, що на кордоні з Росією, перебувають 96 громадян України, яких депортувала Російська Федерація. Група депортованих вже оголосила голодування, до них приєднуються інші.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Реклама

У МЗС зазначили, що з другої половини червня РФ активізувала депортацію українців через “Даріалі”, що погіршило гуманітарну ситуацію на кордоні. Частину громадян — 44 людини — вже вдалося вивезти з буферної зони завдяки зусиллям українських дипломатів та інших державних органів.

Більшість депортованих — це українці, які раніше перебували у місцях позбавлення волі на території Росії або окупованих регіонах України. Транзит із прикордонного пункту до Тбілісі можливий лише після погодження з боку Молдови.

5 серпня кілька українців у буферній зоні оголосили безстрокове голодування з вимогою дозволити їм перетин грузинського кордону. До акції поступово приєднуються інші.

На місці перебувають представники Посольства України в Грузії, які підтримують постійний контакт із громадянами. До вирішення ситуації залучені представники Червоного Хреста, Агентства ООН у справах біженців та Міжнародної організації з міграції. Україна також веде переговори з урядами Грузії та Молдови щодо транзиту та повернення українців додому.

Як повідомляє видання “Ехо Кавказа”, кількість українців, які оголосили голодування у підвальному приміщенні грузинського прикордонного пункту “Даріалі” на кордоні з Росією, зросла до 15 людей.