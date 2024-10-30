Суспільство

Майже сотня людей загинула через повінь в Іспанії
30 Жовтня 2024 21:17
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Іспанія, загиблі, повінь
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Повінь в Іспанії забрала життя 95 людей станом на вечір 30 жовтня.

Про це пише El Pais.

Станом на 20:00 за Києвом у результаті повеней в Іспанії загинули 92 людини у Валенсії, одна – в провінції Малага і ще двоє – в Кастілья-Ла-Манчі.

Міністр територіальної політики Іспанії Анхель Віктор Торрес оголосив триденну жалобу у зв’язку зі стихійним лихом і пообіцяв надати “всю необхідну допомогу” постраждалим регіонам з державного та європейських фондів.

Через стихію 115 тисяч людей залишились без світла, дороги та залізничне сполучення між Мадридом і Валенсією були перекриті, десятки жителів Валенсії були змушені провести ніч на дахах автомобілів, магазинів чи заправних станцій.


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