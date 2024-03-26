Суспільство

Майже 900 мільйонів доларів: Україна отримала третій транш від МВФ

26 Березня 2024 12:25
читать на русском →
україна, мвф, фінансова допомога
Ілюстративне фото / Getty Images

У вівторок, 26 березня, до держбюджету України надійшов третій транш у розмірі 880 мільйонів доларів фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність”, – додав глава уряду.

Шмигаль наголосив, що Україна продовжує успішно виконувати свої зобов’язання перед партнерами та готується до наступного перегляду програми.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
26 Березня 2024 13:22

Внаслідок атаки на Миколаїв пошкоджені 50 будинків, деякі повністю знищені

26 Березня 2024 14:24

Ракетний удар по Одесі 25 березня: кількість постраждалих зросла до 10
26 Березня 2024 12:44

Ракетний удар по Харкову: пошкоджені багатоповерхівка та нежитлова будівля
26 Березня 2024 12:25

Майже 900 мільйонів доларів: Україна отримала третій транш від МВФ
26 Березня 2024 12:12

Окупанти вдарили по Харкову

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося

усі думки