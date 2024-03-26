Майже 900 мільйонів доларів: Україна отримала третій транш від МВФ

У вівторок, 26 березня, до держбюджету України надійшов третій транш у розмірі 880 мільйонів доларів фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність”, – додав глава уряду.

Шмигаль наголосив, що Україна продовжує успішно виконувати свої зобов’язання перед партнерами та готується до наступного перегляду програми.