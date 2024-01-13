Майже 30 будинків у Липецьку залишились без опалення. Сьогодні там -24°

Аварія сталася на мережах теплопостачання у Липецьку, повідомила голова міста Євгенія Уваркіна.

“Наразі фахівці здійснюють відключення пошкодженої ділянки для проведення аварійно-відновлювальних робіт та оцінюють периметр відключення. За попередньою оцінкою – 27 багатоквартирних будинків”, – сказала голова міста.

За її словами, на мережі стався прорив.

“Орієнтовний термін відключення до 14 години дня. Ситуацію тримаю на контролі, – додала Уваркіна. – Розумію, яка погода на вулиці”.

У суботу у Липецьку температура повітря знизилася до мінус 24°.