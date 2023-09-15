Майже 11 млн українців мають проблеми з доступом до води – ООН

Внаслідок повномасштабної війни РФ приблизно 11 мільйонів українців мають проблеми з доступом до води, санітарії та гігієнічних послуг.

Про це заявив речник Управління Організації Об’єднаних Націй з координації гуманітарних питань (УКГП) Савіано Абреу в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

“Близько 700 тисяч людей користувалися водою з Каховського водосховища. Ці люди перебувають у групі ризику. У деяких вже немає води. Загалом, близько 11 мільйонів людей в Україні відчувають проблеми з доступом до води, санітарії та гігієнічних послуг”, – сказав Абреу.

Він розповів, що нині представники ООН не можуть потрапити на лівий берег Дніпра на Херсонщині, а “прориви” переговорів з РФ не на тому рівні, якого б ми хотіли очікувати”.

В інтерв’ю речник розповів, що в ООН очікують погіршення гуманітарної ситуації в Україні й планують надати допомогу 11 млн українців до кінця року.

З жовтня по березень хочуть надати “зимову” допомогу близько 1,3 млн українцям, яка полягатиме, зокрема, в оплаті оренди житла для внутрішньо переміщених осіб чи оплати комунальних послуг.

За словами Абреу, фінансово хочуть допомогти людям, які проживають не біля лінії фронту. Громадянам на прифронтових територіях допоможуть, зокрема, з екстреним ремонтом житла.

“В Україні до повномасштабної війни існували гуманітарні потреби, але вони не були такими величезними, як зараз. 18 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. Це майже половина людей, які нині перебувають в Україні”, – додав Савіано Абреу.