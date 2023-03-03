Суспільство

Майже 10 тис. росіян попросили, щоб їх узяли в полон

3 Березня 2023 18:02
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полонені

Сьогодні український координаційний штаб із питань звернень військовополонених заявив, що отримав 9836 звернень від російських солдатів. Вони просили про добровільну здачу в полон.

Загалом, як кажуть у штабі, за шість місяців роботи його сайту під назвою “Хочу жити” його відвідали близько 14 млн разів – незважаючи на те, що Роскомнагляд блокує його.

У штабі додали, що окрім самих військовослужбовців туди звертаються їхні родичі та близькі.

Росія жодного разу не повідомляла офіційно, скільки її солдатів взято в український полон. Уповноважена президента України з питань забезпечення прав військовослужбовців Олена Вербицька говорила, що у російському полоні станом на кінець 2022 року перебувало 3,4 тис. громадян України, ще близько 15 тис. вважалися зниклими безвісти.


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