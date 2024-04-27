Майбоженка, який збив людей у Броварах, відправлено під варту

Шевченківський суд Києва відправив Володимира Майбоженка, який збив людей у Броварах, під варту без можливості внесення застави на 59 днів.

Напередодні слідчі оголосили про підозру винуватцю ДТП у Броварах, у якій постраждали четверо людей.

“Чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, слідчими йому оголошено підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до восьми років”, – ідеться в повідомленні поліції.

Під час суду прокурор заявив, що наразі двоє потерпілих, яких збив Майбоженко, ще не прийшли до тями і перебувають у реанімації.

“Майбоженко грубо порушив правила дорожнього руху, будучи нетверезим, проїхав на червоний сигнал світлофора, після чого не впорався з керуванням автомобіля і скоїв наїзд на пішоходів”,- заявив прокурор.

Володимир Майбоженко попросив суд відправити його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

“Мені 59 років, я не збираюся кудись бігти. Виправдань моєму вчинку немає. Мені дуже шкода, що так сталося. Цілодобовий домашній арешт дасть мені можливість фінансово допомогти тим, хто спожив, компенсувати витрати на лікування”,- заявив Майбоженко.

Нагадаємо, вчора в місті Бровари сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

На місці правоохоронці встановили, що посадовець РВА не зупинився на заборонний сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів.

Унаслідок аварії постраждали чотири людини, серед них – дворічна дівчинка.

На місці події було встановлено, що винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння з рівнем 2,31 проміле алкоголю в крові.

Працівники поліції затримали правопорушника.