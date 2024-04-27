Майбоженка, який збив людей у Броварах, відправлено під варту

Шевченківський суд Києва відправив Володимира Майбоженка, який збив людей у Броварах, під варту без можливості внесення застави на 59 днів.
Напередодні слідчі оголосили про підозру винуватцю ДТП у Броварах, у якій постраждали четверо людей.
“Чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, слідчими йому оголошено підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до восьми років”, – ідеться в повідомленні поліції.
Під час суду прокурор заявив, що наразі двоє потерпілих, яких збив Майбоженко, ще не прийшли до тями і перебувають у реанімації.
“Майбоженко грубо порушив правила дорожнього руху, будучи нетверезим, проїхав на червоний сигнал світлофора, після чого не впорався з керуванням автомобіля і скоїв наїзд на пішоходів”,- заявив прокурор.
Володимир Майбоженко попросив суд відправити його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.
“Мені 59 років, я не збираюся кудись бігти. Виправдань моєму вчинку немає. Мені дуже шкода, що так сталося. Цілодобовий домашній арешт дасть мені можливість фінансово допомогти тим, хто спожив, компенсувати витрати на лікування”,- заявив Майбоженко.
Нагадаємо, вчора в місті Бровари сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
На місці правоохоронці встановили, що посадовець РВА не зупинився на заборонний сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів.
Унаслідок аварії постраждали чотири людини, серед них – дворічна дівчинка.
На місці події було встановлено, що винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння з рівнем 2,31 проміле алкоголю в крові.
Працівники поліції затримали правопорушника.